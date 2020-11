Coronavirus: positiva Virginia Raggi

Positiva al Covid-19 la sindaca di Roma Virginia Raggi. Il primo cittadino si era messa in auto-isolamento per aver avuto un contatto diretto con un caso positivo la scorsa settimana. A dare l'annuncio lei stessa su Facebook: “Sono positiva al Covid-19. Sto bene e al momento non ho alcun sintomo. Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre”. Lunedì la sindaca, insieme al Ceo della Roma Guido Fienga, aveva consegnato alcune mascherine in un istituto scolastico a San Basilio.