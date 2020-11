Novità relative ai tamponi - effettuati nella giornata di ieri - per identificare eventuali contagi da Coronavirus in casa Lazio: il club biancoceleste comunica sul proprio sito ufficiale la negatività di tutti i propri calciatori. Di seguito la nota pubblicata in merito:

"La S.S. Lazio comunica che tutti i tamponi ripetuti nella giornata di ieri, in ottemperanza alle disposizioni normative applicabili, hanno confermato la negatività del gruppo squadra".

(sslazio.it)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE