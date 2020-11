Coronavirus: Hysaj positivo

Altro contagio in Serie A: si tratta di Hysaj del Napoli. "In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese è emersa la positività al Covid-19 di Elseid Hysaj. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania", è quanto annuncia il club azzurro in una nota su Twitter circa la positività del terzino.

La Roma affronterà il Napoli domenica 29 novembre al San Paolo nel match valido per la nona giornata di campionato.