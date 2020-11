Coronavirus: Gagliardini lascia la Nazionale. La FIGC: "Tampone dubbio"

Altra pedina persa per la Nazionale Azzurra: si tratta di Roberto Gagliardini rispedito a casa dal ritiro per un tampone dall'esito dubbio. Il calciatore era già risultato positivo al Coronavirus ad inizio ottobre ed era successivamente guarito. Di seguito il comunicato pubblicato in merito dalla FIGC:

"Nell’ambito dei controlli di ieri propedeutici alla gara Italia-Polonia, è emerso un esito dubbio per il calciatore Roberto Gagliardini, che era tra l’altro già risultato positivo al Covid a inizio ottobre a seguito di un controllo effettuato dal club di appartenenza ed era successivamente guarito. Poiché nei soggetti guariti i risultati dei test possono non sempre essere di univoca interpretazione, è stato disposto un secondo tampone effettuato questa mattina, il cui esito è previsto in serata. Considerato il trasferimento di questa mattina per Reggio Emilia e la successiva trasferta a Sarajevo martedì, in via precauzionale il calciatore, del tutto asintomatico, farà ritorno a Milano, secondo le modalità previste dalle circostanze, per mettersi a disposizione dell’Inter".

(figc.it)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE