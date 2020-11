Tutti i tamponi effettuati questa mattina dai giocatori e dallo staff della Fiorentina hanno dato esito negativo, compreso quello di Josè Callejon, che era risultato positivo al Covid 10 giorni fa: lo ha fatto sapere la società viola. Domani terminerà la 'bolla' che ha impedito a Biraghi e Castrovilli di rispondere alla convocazione in Nazionale come pure agli Under 21 Cutrone, Brancolini e Dalle Mura.

(ansa)