Coronavirus, Conte: "Italia divisa in tre zone, Dpcm in vigore da venerdì"

Il premier Conte ha parlato in conferenza stampa per spiegare il nuovo Dpcm, che andrà però in vigore da venerdì, invece che domani come inizialmente pianificato. Questo uno stralcio delle sue parole: "Il virus sta correndo. L’RT che segnala la capacità di trasmissione del virus è aumentato a 1,7 a livello nazionale. Rispetto alle persone contagiate sale il numero degli asintomatici, diminuisce in percentuale il numero di persone in terapia intensiva ma i numeri complessivi sono in costante aumento. Dobbiamo necessariamente intervenire, in attesa di poter disporre dei vaccini il piano articolato si basa su 21 parametri. Questo piano è una bussola che ci indica come intervenire. Abbiamo distinto l’Italia in tre aree: gialla, arancione e rossa, ciascuna con proprie misure restrittive. Tutte le misure che vi riassumerò entreranno in vigore da venerdì perché abbiamo voluto differire l’entrata in vigore di un giorno per consentire a tutti di organizzare le proprie attività. Per quanto riguarda i congiunti c’è la raccomandazione che non si va a trovare persone non conviventi. Nelle zone rosse addirittura è l’uscita di casa che va motivata. Al di là del divieto, c’è sempre la raccomandazione nelle aree gialle di non andare in altre abitazioni dove si incontrano persone non conviventi".