Coronavirus: 37809 nuovi casi oggi. In Italia sono 500mila gli attualmente positivi

Sono 37.809 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Italia a fronte di 234.245 tamponi effettuati. Ieri i nuovi casi erano stati 34.505 a fronte di 219.884 tamponi effettuati. I morti sono stati 446. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute.

Su quasi 29 mila tamponi nel Lazio (-1.539) si registrano 2.699 casi positivi (-36), 26 i decessi (-9) e 279 i guariti (-14). Il rapporto tra positivi e i tamponi e' stabile al 9%. Nelle province si registrano 840 casi e sono cinque i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 316 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto. Sono 85 i casi con link a Rsa di Cori dove e' in corso l'indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 87 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 349 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 68 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 147 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano due decessi 81 e 85 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 28 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registra un decesso di 76 anni con patologie; Inoltre è attivo da stamani il nuovo drive in di Tor Vergata si tratta del 64° della rete regionale. tutte le info su salutelazio.it. E' stato congelato il recupero dell'evasione dei ticket sanitari di specialistica ambulatoriale e farmaceutica sino a conclusione dello stato di emergenza. A Velletri è stata sospesa l'attivita' per 48h del pronto soccorso per procedere alla sanificazione degli ambienti.

Sono quasi 500mila gli attualmente positivi al Covid in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono 499.118, con un incremento rispetto a giovedì di 26.770. Di questi, 24.005 sono ricoverati nei reparti ordinari, 749 più di ieri, 2.515 sono in terapia intensiva, con un incremento di 124 nelle ultime 24 ore, e 472.598 sono in quarantena, 25.897 in più. Dall'inizio della pandemia sono invece 322.925 le persone dimesse o guarite, con un incremento nelle ultime 24 ore di 10.586.