Coronavirus: 32.191 nuovi casi, 731 i decessi

Arriva il consueto aggiornamento giornaliero per quanto riguarda i numeri relativi all'emergenza Coronavirus. Nelle ultime 24 ore si registrano nel Paese 32.191 contagiati, a fronte di 208.458 tamponi effettuati. Si contano poi 731 nuovi decessi rispetto all'ultimo aggiornamento, mentre sono 658 i nuovi pazienti ricoverati, di cui in 120 in Terapia Intensiva