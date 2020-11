Coronavirus: 23.232 nuovi casi e 853 decessi

Arriva come di consueto il bollettino di giornata in merito all'emergenza Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 23.232 nuovi casi nel Paese, a fronte di 188.659 tamponi effettuati, con un rapporto di positivi/tamponi che cala fino a quota 12,3%. Preoccupa il numero dei decessi: 853. Mai così tanti nel corso della seconda ondata.