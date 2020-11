È di 16.377 nuovi casi e 672 morti il bilancio della pandemia da covid in Italia nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati effettuati 130.524 tamponi. Secondo i dati del ministero della Salute, in terapia intensiva risultano attualmente ricoverate 3.744 persone, con un calo di 9 unità da ieri. I 23.004 guariti da ieri portano il totale 757.507.

Tra le regioni l'incremento maggiore si registra in Emilia Romagna, con 2.041 nuovi casi, a seguire 2.003 in Veneto e 1.929 in Lombardia.