Cina: dopo il tetto agli ingaggi, il presidente Xuyuan aggiunge: "Nuove misure entro fine anno per frenare le spese"

La crisi economica legata alla pandemia colpisce il calcio cinese. Si profila infatti un'ulteriore sforbiciata agli ingaggi secondo le parole del presidente federale Chen Xuyuan: "Le Leghe possono funzionare bene solo in condizioni finanziarie ragionevoli, e sono sicuro che svilupperemo delle misure entro fine anno per frenare ulteriormente le spese e ridurre gli stipendi dei giocatori". Gia' a gennaio la Federazione aveva introdotto un tetto agli ingaggi (2,8 milioni di euro l'anno per gli stranieri, 1,2 milioni per i calciatori cinesi) oltre ad altre misure precedenti ma potrebbe non bastare. "Le spese superano gli introiti e questo va cambiato se vogliamo che i club siano sostenibili altrimenti i campionati non dureranno ancora a lungo", ha aggiunto Chen.

In Cina gioca, tra gli altri, El Shaarawy (allo Shanghai Shenhua, dove firmò un triennale da 16 milioni l'anno) e già dalla scorsa sessione di mercato si parla si un suo possibile ritorno in giallorosso.