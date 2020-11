CIES: Roma terza squadra italiana per calciatori prodotti

Il vivaio è sempre stato un punto forte per la Roma. A dimostrarlo è anche uno studio del CIES, che ha analizzato i settori giovanili più prolifici d'Europa. A comandare in Italia sono Atalanta (20) e il Milan (18), mentre i giallorossi si appaiano al terzo posto con 15 giocatori prodotti e che ora giocano nei 5 top campionati. Più indietro Fiorentina (13) e Juventus (12). A livello europeo comandano Partizan Belgrado e l’Ajax i serbi forniscono oggi all’Europa ben 85 calciatori provenienti dal proprio vivaio, mentre i lanceri seguono in scia a quota 77.

(football-observatory.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE