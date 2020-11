Champions League, Immobile torna indisponibile per la gara contro lo Zenit. Domenica aveva giocato con il Torino

La Lazio scenderà in campo contro lo Zenit San Pietroburgo nella terza gara del girone di Champions League. La squadra di Inzaghi però dovrà fare a meno di Ciro Immobile, che nonostante questa mattina abbia svolto l'allenamento regolarmente in gruppo non è partito insieme alla squadra. In mattinata ai biancocelesti è stato reso noto l'esito dei tamponi effettuati dalla UEFA, ma il giocatore era sceso in campo domenica pomeriggio nella gara di Serie A contro il Torino. Identica dinamica era accaduta alla vigilia di Bruges-Lazio della settimana scorsa.