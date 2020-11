Caos tamponi: Pulcini non si presenta in Procura Federale per motivi di salute

Questa mattina Ivo Pulcini, il medico della Lazio, era atteso in Procura Federale per il caos tamponi scoppiato alla Lazio nell'ultima settimana. Il medico biancoceleste, però, non ha risposto alla convocazione per via di problemi di salute, motivazione che non gli costerà un deferimento, visto che già non si era visto nella prima convocazione per una pec, si riferisce, visionata in ritardo. [...]

(gazzetta.it)

L'udienza in procura federale del responsabile dello staff sanitario della Lazio, Ivo Pulcini, nell'ambito dell'inchiesta aperta sul caso tamponi Covid-19, è stata rinviata dietro richiesta della difesa biancoceleste per motivi tecnici. Lo ha detto all'agenzia di stampa l'avvocato della Lazio Gian Michele Gentile.

(ansa)