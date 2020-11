Borsa: boom del titolo 'As Roma'. Chiusura a +25,1%

Altro segno di forza del titolo azionario della Roma, dopo le notizie già circolate in mattinata. Nella settimana successiva al fallimento dell'Opa lanciata dai Friedkin è ancora in netta crescita il trend del titolo giallorosso. Vero e proprio boom quello riscontrato nella giornata di oggi: alla chiusura della borsa si registra un +25.1%. Bene anche la Lazio (+12%), chiude in positivo anche la Juventus (+2,46%).