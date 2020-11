Borsa, apertura positiva dopo il mancato delisting: +3%

Dopo l'annuncio del mancato delisting, è positiva l'apertura del titolo 'As Roma' in borsa (+3%) dopo un iniziale congelamento. Il titolo giallorosso, dunque, almeno al momento non lascerà il mercato azionario, visto il fallimento dell'Opa lanciata dai Friedkin che non hanno raggiunto la soglia necessaria.