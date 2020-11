Borsa, altro scatto del titolo 'As Roma': crescita dell'8%

Il titolo in Borsa della As Roma continua a crescere, a seguito del fallimento dell'Opa lanciata dai Friedkin dopo l'insediamento nella Capitale. In data odierna si registra infatti un ulteriore scatto in avanti dell'8%, dopo l'apertura in netta crescita (+24,83%) riscontrata nella giornata di ieri. Bene anche la Juventus (+2,61%), in calo la Lazio (-0,40%).