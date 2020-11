Boca Juniors, questa notte la premiazione per la vittoria della Superliga 2019. Una medaglia sarà spedita a De Rossi

Il Boca Juniors si prepara a esser premiato per la vittoria nella scorsa stagione della Superliga. Gli Xeneizes saranno premiati nella notte italiana, ore 16:30 in Argentina, dopo esser scesi in campo contro il Lanus. Una delle medaglie sarà poi spedita in Italia a Daniele De Rossi, che ha disputato solo metà stagione con la maglia del Boca Juniors ma che ha contribuito in parte alla vittoria del titolo, prima di decidere di ritirarsi e tornare a Roma per stare vicino alla famiglia.