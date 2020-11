Benfica, Jorge Jesus su Pinto: «Il suo addio una grande perdita»

Jorge Jesus parla di Tiago Pinto, prossimo a prendere l'incarico di general manager della Roma. L'allenatore del Benfica ha commentato l'addio al club portoghese del suo dirigente: "In questi mesi che sono qui ho imparato a conoscerlo - ha dichiarato in conferenza stampa -, prima non lo conoscevo né personalmente né professionalmente. Forse va alla Roma perché è riconosciuto per le sue capacità, è un professionista di alto livello. È una perdita per noi, ma fa parte del gioco. Tutti, sia allenatori, giocatori o direttori sportivi, tutti coloro che dimostrano capacità superiori sono richiesti dai grandi club. Questa è una realtà nel calcio portoghese, i migliori stanno andando via "