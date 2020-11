As Roma, i Friedkin ai soci di minoranza: "Adesione all'Opa per evitare il rischio di diluizione"

Un messaggio chiaro quello lanciato dalla nuova proprietà della Roma, che decide di comunicare ai soci di minoranza tramite il quotidiano uno dei vantaggi di un'eventuale adesione all'Opa: «evitare il rischio di diluizione qualora non intendiate partecipare al successivo aumento di capitale necessario per rafforzare l'As Roma di 210 milioni, corrispondente ad un onere, per il socio che non intende subire la diluizione di circa 0,33 euro per ciascuna azione già detenuta»

Il messaggio dell'offerente ricorda anche il rischio di diventare titolari di azioni non più negoziate in alcun mercato regolamentato, con la conseguente difficoltà di liquidarle.

(Il Sole 24 Ore)