Ancelotti: "Totti? Allenarlo sarebbe stato un sogno"

Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton accostato più volte alla Roma nel corso della sua carriera, ha parlato di un suo possibile ritorno in Italia e del desiderio, rimasto incompiuto, di allenare Francesco Totti. Queste le sue parole: "“Mi sarebbe piaciuto moltissimo allenare Totti, ma forse chiedevo troppo. Tornare in Italia? Comincio a diventare un po’ vecchiotto…”. Una battuta anche sulla corsa scudetto: “Il Milan ha fatto dei passi da gigante ultimamente. Ai rossoneri manca ancora qualcosa per essere al livello di Juventus ed Inter, ma non bisogna dimenticare che questa è una stagione strana per tutti i campionati in Europa, dove vedo risultati abbastanza sorprendenti. Ci sono in testa squadre che nessuno avrebbe mai detto all’inizio della stagione. Tutto può succedere”.

(Tiki Taka - Mediaset)