"Amami e basta": da oggi disponibile il calendario (FOTO)

Lodevole iniziativa delle wags giallorosse che hanno risposto presente alla campagna della fondazione Roma Cares, "Amami e basta", per contrastare la violenza di genere: è stato realizzato un calendario che vede protagoniste mogli e compagne dei giocatori della Roma. Come riporta con un tweet il club giallorosso, il calendario è disponibile da oggi presso gli AS Roma Store.

?️ Il calendario realizzato grazie al contributo delle mogli e delle compagne dei giocatori giallorossi con l'obiettivo di contrastare la violenza di genere è disponibile da oggi presso gli #ASRoma Store #AmamieBasta ♥️ #RomaCares pic.twitter.com/cnk7ExCG3p — AS Roma (@OfficialASRoma) November 28, 2020