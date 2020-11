Aic: Calcagno nuovo presidente, Sara Gama vice

Umberto Calcagno è il nuovo presidente dell'Associazione calciatori. Lo ha appena eletto l'assemblea Aic a Milano, come successore di Damiano Tommasi. «Dopo esser stato calciatore e aver vissuto tanti anni nell'Associazione, questo è il coronamento di un sogno», ha detto Calcagno.

Sara Gama diventa la prima donna vicepresidente dell'Associazione Italiana Calciatori. La 31enne capitana della Juventus e dell'Italia femminile è stata infatti eletta oggi durante l'assemblea generale svoltasi in videoconferenza, diventando la prima donna a ricoprire un ruolo apicale all'interno dell'Assocalciatori. Insieme a lei, in qualità di vicepresidente vicario, ci sarà Davide Biondini, ex giocatore di Cagliari e Sassuolo.

(ansa)