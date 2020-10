Young Boys, il tecnico Seoane accostato alla Roma: "E' fuori luogo parlarne adesso"

Stasera sfiderà la Roma ma, come riferiscono i media svizzeri, il suo nome è tra quelli in lizza per sostituire Fonseca. Tanto che nell'intervista a Gerardo 'Gerry' Seoane, allenatore dello Young Boys, viene domandato cosa significhi per lui essere nell'elenco dei candidati alla panchina della Roma, insieme a nomi come Allegri o Sarri. La risposta del tecnico svizzero: "È fuori luogo parlare di queste cose adesso. La Roma è un club estremamente grande e ci sono sempre mormorii nei grandi club. Fonseca è un allenatore clamoroso che ha dato un'identità a questa squadra, che ora sta giocando un grande calcio".

Sulla sfida di stasera, Seoane parla così della Roma: "Ho detto dall'inizio che i giallorossi sono i favoriti in questo girone perché sono un club da Champions League in termini di reputazione. Una squadra molto solida con una difesa forte, com'è tipico per le italiane. Ma ha anche un grande trio offensivo con Pedro, Mkhitaryan e Dzeko. Dobbiamo essere al 100% e avremo anche bisogno di un po' di fortuna stasera".

(blick.ch)

