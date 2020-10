Vitek sempre più dentro al mercato immobiliare italiano: la sua Cpi acquisisce il 50% di Nova Re

Di pari passo con l'acquisizione delle società del gruppo Parnasi, Radovan Vitek entra nel mercato immobiliare italiano. Il Cpi Propriety Group, società del magnate ceco, è diventato infatti il nuovo socio di maggioranza di Nova Re Siiq, società d'investimento immobiliare quotata in Borsa.

IlCda di Nova Re ha deliberato di accettare l'offerta di Cpi Property Group di Radovan Vitek che, sottoscrivendo per cassa un aumento di capitale riservato per 26 milioni, verrebbe a possedere più del 50% di Nova Re. Nova Re, quotata in Borsa, è attualmente controllata da alcuni fondi gestiti da Sorgente Sgr ed è partecipata da diversi altri investitori istituzionali.

(radiocor)

Una mossa strategica quella di Vitek che, come riporta l'edizione online del quotidiano economico, ha intenzione di utilizzare Nova Re come “cavallo di troia” per entrare nel mercato italiano e diventarne uno dei protagonisti, andando di fatto ad aumentare gli obiettivi di crescita del Piano industriale approvato a fine 2019 da Nova Re. Cpi ha un portafoglio immobiliare di 9,8 miliardi di euro e un fatturato di 291 milioni (al 30 giugno scorso).

(ilsole24ore.com)