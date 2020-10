Verona, Kalinic: "A Roma ho segnato 5 gol in 7 partite, non ho fatto male"

Nikola Kalinc, nuovo attaccante del Verona che la scorsa stagione ha vestito la maglia della Roma, ha parlato della sua esperienza in giallorosso durante la conferenza stampa di presentazione con il club scaligero. Queste le sue parole: "Alla Fiorentina ho giocato quasi sempre. A Milano non giocavo spesso, ho anche avuto qualche infortunio. E a Roma non ho giocato male: ho segnato cinque gol facendo sette gare dall’inizio. Se gioco con continuità posso dare di più: mi serve fiducia, come quella che mi diede Paulo Sousa a Firenze".