Verona, Çetin si presenta: «Da Fonseca ho imparato molto»

Dopo due partite di campionato, le prime parole da giocatore del Verona per Mert Çetin. L'ex difensore della Roma è stato presentato ufficialmente alla stampa. "È una sensazione positiva, volevo essere qui - le sue parole - Verona per me è una buona chance, posso migliorare ed è un ottimo step per me. Per questo l'ho scelta".

Inevitabile il riferimento a Fonseca che lo ha avuto nella passata stagione: "Da Fonseca ho tratto molti insegnamenti, come sarà con Juric. Fonseca è un buon allenatore, ma diverso da Juric. Mi sento bene fisicamente, ma potrà andare meglio, avrò bisogno di adattarmi".Infine su Verona-Roma: "È stata la mia prima partita, ero felice di poter rivedere i miei amici. È stato un errore da parte della Roma, positivo per noi"