Under: assist decisivo per l'ex romanista in Arsenal-Leicester

Quindici minuti finali per lasciare il segno con la maglia del Leicester per la prima volta. Cengiz Under, subentrato nel finale della gara contro l'Arsenal ha portato l'assist decisivo con un cross di prima intenzione di destro spedito in rete da Vardy. 0-1 il risultato definitivo che permette alle foxes di salire al 4° posto con 12 punti.