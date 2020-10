UEFA, annunciata la parziale riapertura degli impianti per il 30% della capienza

La Uefa annuncia ufficialmente di aver trovato l'accordo con il Comitato Esecutivo per il parziale ritorno dei tifosi all'interno degli stadi. La federazione infatti ha aperto a riportare gli spettatori sugli spalti fino al 30% della capienza massima degli impianti. Questa norma però sarà regolata dalle leggi di ogni singola Nazione, qualora quindi un paese non lo consentisse non sarebbe possibile per le società aprire a quella grande fetta di pubblico. Il commento del presidente Ceferin: "La decisione di oggi è un importante primo passo che mette al centro la salute dei tifosi e rispetta le leggi di ogni paese. Anche se il Covid è un nemico comune, i vari Paesi hanno criticità e approcci diversi a seconda dei momenti. Rispetto a prima, la decisione offre una flessibilità nettamente maggiore per quanto riguarda l’ammissione dei tifosi negli stadi, rispettando sempre la valutazione delle autorità locali. In Europa, sono 27 i paesi che in varia misura consentono già ai tifosi di andare allo stadio".

