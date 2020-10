Tra i pochi presenti negli spalti della Dacia Arena a seguire la trasferta della Roma c'è anche il nuovo acquisto giallorosso Borja Mayoral. Il giocatore non è riuscito a essere inserito in tempo nella lista dei giocatori convocati per il match, ma ha scelto lo stesso di seguire la squadra per sostenerla e stare al fianco dei compagni.

?? Non è tra i convocati ma a Udine è venuto con noi anche @Mayoral_Borja ?#ASRoma pic.twitter.com/Q2Hn2LTkLy — AS Roma (@OfficialASRoma) October 3, 2020