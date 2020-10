Totti, il docu-film dell'ex capitano nelle sale: in 3 giorni 55 mila spettatori e 600 mila euro di incassi

Francesco Totti convince il pubblico anche al cinema. In questi giorni è stato proiettato nelle sal "Mi chiamo Francesco Totti", docu-film realizzato da Alex Infascelli sulla carriera dell'ex capitano della Roma. Molto buoni i numeri nei tre giorni di proiezione previsti, in concomitanza con la presentazione alla Festa del Cinema di Roma. Oltre 55 mila gli spettatori, per un incasso totale di 592 mila euro.