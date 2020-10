Totaro (FDI): "Anticipare Roma-Fiorentina alle 15 per aiutare gli esercenti"

Il Coronavirus sta avendo conseguenze economiche davvero imponenti, che ovviamente vanno a colpire anche i piccoli esercenti. A tal proposito ha rilasciato alcune dichiarazioni Achille Totaro, Senatore di Fratelli d'Italia, che ha voluto lanciare una proposta in vista del prossimo Roma-Fiorentina, in programma il primo novembre alle 18:

«Rivolgo un appello al presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ai presidenti di Roma, Dan Friedkin, e Fiorentina, Rocco Commisso, ed a Sky Italia affinchè si trovi un'intesa per anticipare la partita di calcio Roma-Fiorentina, in programma domenica prossima, dalle ore 18 alle ore 15. E questo alla luce delle recenti restrizioni imposte dall'ultimo Dpcm, che impongono la chiusura di pub, bar e ristoranti alle 18. Infatti, come tutti sanno, sempre più spesso i locali consentono la visione delle partite di calcio insieme alla consumazione al tavolo. È evidente che se la partita rimanesse fissata per le ore 18 questo sarebbe impossibile. Anticipare la partita sarebbe un atto di grande sensibilità e attenzione verso un settore che sta subendo pesanti ricadute in termini economici ed occupazionali dall'entrata in vigore del Dpcm. E che per noi non può trovare risposte adeguate con la politica delle risorse a fondo perduto del governo. Mi auguro, quindi, che sia possibile trovare un'intesa perchè c'è bisogno dell'impegno e della solidarietà di tutti per affrontare questo delicato momento»