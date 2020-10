Stadio Roma, Stefano: "Mi sembrerebbe strano cambiare zona, a meno che non emergano problemi seri"

CENTRO SUONO SPORT - "Un cambio di area per lo stadio della Roma? Non ho notizie in merito, non sono onnisciente. Mi sembrerebbe comunque strano un cambio di zona, a meno che non emergano problemi seri su quell'area". Lo ha detto il presidente della commissione Mobilita' di Roma Capitale, Enrico Stefano, intervenendo ai microfoni di 'Te la do io Tokyo' sull'emittente radiofonica.