Stadio Roma, Pelonzi (PD): "È ora di finirla con gli annunci, se il Campidoglio è veramente intenzionato a procedere dia corso ai necessari adeguamenti tecnici"

"Non sappiamo se la sindaca Raggi è stata mal informata dai suoi collaboratori o ha compreso male l’iter sulla variante urbanistica relativa al progetto dello Stadio della Roma. Sta di fatto che questa mattina dopo aver millantato un fantomatico accordo sullo stadio e l’attesa di una firma in tempi brevi, come una doccia gelata è arrivata la smentita della Regione Lazio”. Così in una nota il capogruppo del PD capitolino Giulio Pelonzi. ”Anzi gli uffici regionali sottolineano di aver precisato a suo tempo che non sussistono ancora le condizioni per arrivare ad un accordo che potesse essere votato dalla giunta regionale e che sono necessari approfondimenti tecnici da elaborare in sede congiunta. Dal mese di agosto, la regione dice di essere in attesa di risposte da parte di Roma Capitale. Evidentemente i desideri della sindaca sull’onda della propaganda per la sua ricandidatura si antepongono alla realtà”. ”È ora di farla finita con gli annunci, se il Campidoglio è veramente intenzionato a procedere sullo stadio, dia corso ai necessari adeguamenti tecnici e ai conseguenti provvedimenti amministrati, senza somministrare panzane ad ogni apparizione pubblica della sindaca”.