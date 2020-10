Coronavirus, Spadafora: "Protocollo ok, campionato non a rischio"

"Ad oggi il protocollo è ancora giusto da tenere e da portare avanti, e deve essere rispettato da tutti con il massimo rigore". Lo dice il ministro per lo sport, Vincenzo Spadafora, al termine del confronto con il presidente della Figc, Gabriele Gravina. "Campionato a rischio? No, non corriamo il rischio di bloccarlo. Dovremo continuare ad avere prudenza - ha aggiunto - Tutti devono attenersi alle regole rigide del protocollo, se poi la situazione sanitaria dovesse cambiare come governo siamo pronti a cambiare".

"L'autorità sanitaria locale può intervenire in casi particolari, non interviene in deroga al protocollo ma lì dove ci sono delle situazioni particolari. L'importante è che l'intervento sia motivato e legato a esigenze che possono variare", ha affermato.

(ansa)