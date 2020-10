Smalling in partenza per Roma. L'agente: "Restituendolo al suo legittimo proprietario" (FOTO)

La Roma si prepara alle 17:40 a riaccogliere Chris Smalling. Il difensore inglese tornerà a vestire la maglia giallorossa al termine di un'infinita trattativa con il Manchester United che si è chiusa nella serata di ieri a pochi minuti dal termine del calciomercato. Il giocatore è partito dall'Inghilterra e il suo agente ha postato una foto sul proprio profilo Twitter con la frase: "Restituendolo al suo legittimo proprietario" taggando poi il profilo social della Roma.

Returning him to his rightful owner @OfficialASRoma @ASRomaEN pic.twitter.com/LVPMo0xRjO

— James Featherstone (@JLFOmniSports) October 6, 2020