Sgarbi presenta la sua candidatura a Sindaco di Roma: “La Raggi con lo Stadio voleva portare il modello fast food nella Capitale”

Vittorio Sgarbi ha ufficialmente presentato oggi alla stampa la propria candidatura a sindaco della Capitale e non sono mancate le parole sul futuro stadio della Roma: “Il mio progetto è far diventare Roma come Parigi, dove si va per il Louvre. Non si può pensare che il progetto di un sindaco senza luce, benché si chiami Raggi sia stato quello di fare uno stadio, che vabbè è uno stadio, ma per tre grattacieli. Quando Roma è l’unica città italiana con una skyline orizzontale, non verticale. Dopo le tante galere, i tanti Parnasi, i tanti Prosperetti che erano favorevoli alle tre torri, compreso il malato Grillo, si è deciso di non farli, restituendo dignità alla storia della città. La Raggi aveva deciso di portare con i grattacieli dello stadio il modello fast food a Roma, capitale del mondo per la cultura, è chiaro che siamo partiti dagli abissi, dalle cantine, per giustificare gli investimenti di un americano”.