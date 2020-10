Serie B: 7 positivi al Coronavirus nel Monza, rinviato il match col Vicenza

La Lega di serie B ha rinviato a data da destinarsi Monza-Vicenza, gara valevole per la terza giornata di andata del campionato cadetto inizialmente in programma per sabato 17 ottobre. La Lega di B - si legge in una nota - «visto il comunicato ufficiale n. 29 del 13 ottobre e vista l'istanza presentata dalla società A.C. Monza relativa alla positività al virus SARS-CoV2 di sette calciatori e l'isolamento obbligatorio per altri due calciatori, fino al 17 ottobre 2020, dispone il rinvio della gara Monza - L.R. Vicenza ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B».