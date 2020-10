Serie A: offerta di Fortress per entrare nella media company. La proposta non verrà presa in considerazione

Offerta all'ultimo secondo di Fortress Investment Group nella corsa per l'ingresso nella media company, sulla quale si esprimerà domani l'Assemblea della Lega calcio di Serie A: l'offerta ammonta a 900 milioni, come riporta Bloomberg. L'offerta - secondo quanto si apprende - non verrà presa in considerazione e Fortress era stata esclusa già il 9 settembre nell'Assemblea della Lega calcio di Serie A nella quale venne deliberato di proseguire e valutare solamente le offerte vincolanti delle cordate Bain e Cvc. Nei giorni precedenti alla scorsa Assemblea, Fortress aveva infatti presentato una propria proposta che non era stata presa in considerazione, in quanto non possedeva le caratteristiche richieste dalla Lega