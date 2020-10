Serie A: assemblea di Lega sui fondi di private equity, si tratta con CVC per la media company

La Lega Serie A decide sul suo futuro. È iniziata infatti in un hotel in centro a Milano l'assemblea in cui i 20 club voteranno se accettare l'offerta della cordata Cvc-Advent-Fsi o della cordata Bain-Nb Renaissance, fondi di private equity interessati all'ingresso (con una quota rispettivamente del 10% e del 15%) nella media company che sarà creata dalla Lega per la gestione dei diritti tv e per gli aspetti commerciali.

Le offerte sono state analizzate a fondo dai club, che nel corso della mattinata hanno svolto due riunioni con ciascuna cordata per approfondire le proposte. Per la decisione finale servirà il voto a favore di 2/3 dei club, ovverosia 14 società. All'ordine del giorno anche il bando per l'asta relativa ai diritti tv internazionali del triennio 2021/24. Tutti presenti i club, con il presidente di Lega Paolo Dal Pino collegato in videoconferenza poiché ancora in quarantena a Roma, dopo la positività al Covid emersa la scorsa settimana.

16.10 - La Lega serie A va avanti a trattare in esclusiva con la cordata CVC per l'ingresso nella media company. Una decisione presa dall'Assemblea con 15 voti a favore e cinque astenuti.