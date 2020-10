Sassuolo, Carnevali: "D'accordo sulla bolla, l'obiettivo è concludere il campionato"

RAI GR PARLAMENTO - «Il campionato che stiamo vivendo è particolare perché quello che sta succedendo con il Covid, perché fa sì che alcune società qualche problema possano averlo, ma riguarderà tutti i club prima o poi», commenta così Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ai microfoni del Gr Parlamento, nella trasmissione 'La politica nel pallone'. «Alla lunga comunque tornerà tutto alla normalità, per cui le grandi squadre sono competitive e hanno delle risorse di giocatori importanti e le differenze ci saranno sempre. Le squadre come la nostra dovranno provare a sfruttare le opportunità che vengono concesse», continua l'ad. Su chi potrebbe vincere la Serie A: «Il campionato se lo possono giocare l'Inter e la Juventus, secondo me, perché sono ancora le due squadre che hanno qualcosina in più. Potrebbe essere la stagione dell'Inter. Mi piacerebbe molto l'Atalanta, perché sarebbe una bella novità. I bergamaschi hanno una bella squadra a prescindere dal risultato di Napoli. Anche gli stessi partenopei hanno una squadra costruita bene, molto competitiva», conclude.

«Io sarei d'accordo per la bolla come nell'Nba perché già molte società, partendo da noi, siamo molto isolati e potremo trovare una soluzione perché l'obiettivo della Serie A è concludere il campionato, quindi salvare molte società dal punto di vista economico. Dobbiamo avere questa priorità e cercare di fare il possibile. Tutti siamo disponibili: sia le società che i giocatori stessi, che sanno che si devono fare dei sacrifici essendo dei professionisti», aggiunge. «Per i playoff ho qualche dubbio in più, perché sarebbe bello riuscire a portare avanti il campionato come è sempre stato. Se deve essere l'ultima soluzione per poter andare avanti, direi di sì, altrimenti preferirei andare avanti con le stesse regole», spiega ancora Carnevali. «Il protocollo che abbiamo è bello tosto e restrittivo, ma è giusto andare avanti. Si naviga di giorno in giorno e dobbiamo convivere con questo problema e dobbiamo fare dei sacrifici, come li fanno tutti. Le ultime parole vanno comunque affidate alle persone che hanno le competenze e che conoscono il mondo del calcio. La cosa importante è finire il campionato», ribadisce.

«Nell'ultima assemblea abbiamo preso delle decisioni per quanto riguarda i fondi nella Lega calcio, per cui credo che stiamo portando avanti questa strada con questo gruppo e sono molto fiducioso. Dobbiamo fare dei cambiamenti a livello di governance della Lega perché in tutti questi anni non abbiamo costruito un percorso vincente come hanno fatto per esempio in Inghilterra, Spagna, Germania. Io mi auguro che questo cambiamento porti a qualcosa di positivo e sono convinto che possiamo farcela», commenta così il possibile ingresso dei fondi nella Lega di Serie A.