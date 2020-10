Con il calciomercato agli sgoccioli, la Roma continua a valutare le figure per ricoprire la carica di direttore sportivo, vacante dopo il licenziamento di Gianluca Petrachi. Spunta tra le figure esaminate, come riferisce il portale sportivo, anche il profilo di Mario Branco: portoghese come Fonseca, classe 1975, alle spalle le esperienze al Paok e all'Hajduk Spalato.

