Roma, si allontana l'ipotesi Campos come futuro direttore sportivo

La Roma continua a lavorare sul fronte societario per riempire le caselle mancanti e rafforzare il proprio organico per questa stagione. I giallorossi devono ancora individuare un direttore sportivo e nei giorni scorsi uno dei nomi accostati al club è stato quello di Campos. Come scritto però dal giornalista Flavio Maria Tassotti attraverso il proprio profilo Twitter, il presidente del Lille Gerard Lopez avrebbe acquistato il Boavista, dopo aver già precedentemente rilevato il Mouscron. Dal Portogallo sosterrebbero che a lavoro su questi tre club calcistici ci sia proprio Campos, che quindi non avrebbe modo in questa stagione di venire a rivestire il ruolo di ds nella Capitale.

