Roma: rivoluzione anche nell'area digital, possibile addio di Paul Rogers

Nuovi movimenti in casa Roma. Con l'arrivo dei Friedkin, un altro dirigente è sul piede di partenza. Come riferisce il quotidiano sportivo, potrebbe lasciare il club Paul Rogers, responsabile dell'area digital. Stando alle ultime indiscrezioni il possibile addio del manager, arrivato dal Liverpool durante la gestione Pallotta, sarebbe dettata da ragioni personali. Possibile anche un nuovo arrivo in società: il volto nuovo potrebbe essere Maurizio Lombardo, ex segretario generale della Juventus che da poche ore ha risolto il suo contratto con il club bianconero. Lombardo, che dovrebbe andare ad occuparsi dei contratti, prenderebbe il posto di Pantaleo Longo, che si è dimesso il mese scorso dopo il caso-Diawara che ha portato al 3-0 a tavolino del match con il Verona.

(Gasport)