Roma, Watts e Barnaba presenti al colloquio con Rangnick per il ruolo di direttore sportivo

Marc Watts, l'amministratore delegato di The Friedkin Group e uno dei più stretti confidenti di Dan Friedkin, e Alessandro Barnaba, banchiere romano e romanista che ha trascorso quasi 25 anni con JP Morgan la multinazionale americana di servizi finanziari, hanno visto in questi mesi di nuovi presidenza americana della Roma accrescere di molto il loro ruolo in società. Nel primo caso Watts è stato coinvolto in molti aspetti finanziari della società, soprattutto in quelli relativi ai contratti firmati da due nuovi acquisti giallorossi: Marash Kumbulla e Chris Smalling. Inoltre, come riportato dal portale d'infomazione, Watts avrebbe partecipato anche ai colloqui per il futuro direttore sportivo con Ralf Rangnick. In questo senso anche Barnaba avrebbe partecipato alla ricerca e all'analisi delle migliori figure per il ruolo di ds giallorosso per la prossima stagione.

(romapress.net)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE