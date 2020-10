Tornano nuovamente a circolare in casa Roma indiscrezioni circa il futuro del tecnico giallorosso Paulo Fonseca. Come riferisce il giornalista Angelo Mangiante nel consueto collegamento dall'Olimpico nel prepartita in onda sull'emittente televisiva, l'allenatore portoghese resta sotto esame. L'intervista concessa a 'Record' in settimana, inoltre, non era stata né concordata né autorizzata dalla società.

(Sky Sport)