Assegnato anche il numero di maglia all'ultimo acquisto della Roma: Simone Farelli, portiere preso a parametro zero dai giallorossi per completare il roster degli estremi difensori e permettere a Boer di giocare con i pari età della Primavera, indosserà la numero 12, così come comunicato dalla Lega Serie A.

(legaseriea.it)