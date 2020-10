Retroscena Friedkin: il texano ha tentato di acquistare il Valencia prima della Roma

Dalla Spagna emerge un particolare retroscena in merito all'acquisto della Roma da parte di Dan Friedkin. Il tycoon texano, che ha rilevato la società giallorossa da alcuni mesi subentrando a James Pallotta, avrebbe cercato prima di sbarcare nella Capitale di acquistare il Valencia FC. Peter Lim, presidente della squadra spagnola, non avrebbe accettato l'offerta di Friedkin visto che non si sentiva del tutto sicuro di cedere il club. Alla fine dopo il rifiuto e la lunga attesa che Lim aveva generato, Friedkin ha deciso di virare sulla Roma e chiudere l'operazione con Pallotta.

(eldesmarque.com)

