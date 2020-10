Psg, Tuchel: "Felice per Florenzi, giocatore affidabile"

In prestito al Paris Saint-Germain, Alessandro Florenzi ieri ha siglato la prima rete con la nuova maglia contro l'Angers. Dell'ex 24 giallorosso ha parlato ieri in conferenza stampa l'allenatore della squadra parigina, Thomas Tuchel: "Sono davvero felice per Florenzi, non ha avuto molto tempo per ambientarsi ma lo ha fatto in modo naturale. È riuscito ad avere subito un grande impatto grazie alla sua esperienza e alla sua qualità. Non solo è bravo a fare assist ma è anche capace di segnare gol come quello di oggi, sono davvero felice per lui. Fisicamente c’è ancora molto da fare con lui, ma parliamo di un giocatore davvero affidabile. Ma è bello vedere come sia entrato alla grande nel gruppo, ha subito mostrato lo spirito giusto. E oggi la sua prestazione è stata grande".