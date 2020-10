Perotti: "Scelta giusta il Fenerbahce, qui atmosfera simile al Sud America. A Roma da gennaio ho passato un periodo difficile"

Prime parole da giocatore del Fenerbahce per Diego Perotti, che oggi si è presentato in conferenza stampa. Le sue parole: "È stata una decisione difficile per me venire qui da Roma, ma credo di aver preso la scelta giusta. L’atmosfera qui è molto simile al Sud America e a squadre come il Boca Juniors: tutta questa passione mi ha conquistato. Ho 32 anni e ho avuto la possibilità di venire in una squadra come il Fenerbahçe dalla Roma: volevo anche cogliere questa opportunità. A Roma da gennaio ho passato un periodo difficile. Negli ultimi 2-3 giorni del mercato estivo tutto è diventato chiaro e abbiamo preso una decisione, così sono venuto qui”.

? Diego Perotti: “Fenerbahçe gibi önemli bir ekibe katılmak gerçekten benim için de mutluluk verici. Kendi tecrübemle takıma katkıda bulunacağıma inanıyorum. Takımın da kapasitesi oldukça geniş ve yüksek. Bu kapasiteyle hep beraber başarılara ulaşacağımıza inanıyorum.” — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 8, 2020